Milan, guaio per Kalulu. Torna di moda Zaniolo e per Morata c’è una chance (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Milan dovrà fare a meno di Kalulu a causa di un infortunio. Riguardo il mercato, ci sono delle novità su Zaniolo e Morata Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 marzo 2023) Ildovrà fare a meno dia causa di un infortunio. Riguardo il mercato, ci sono delle novità su

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Milan, guaio per Kalulu. Torna di moda Zaniolo e per Morata c’è una chance - PianetaMilan : Milan, guaio per #Kalulu. Torna di moda #Zaniolo e per #Morata c’è una chance #ACMilan #Milan #SempreMilan - eltucusalamanca : RT @cmdotcom: Guaio #Milan: UFFICIALE si ferma #Kalulu, c'è lesione - cmdotcom : Guaio #Milan: UFFICIALE si ferma #Kalulu, c'è lesione - milansette : Milan, guaio per Kalulu: lascia l'U21 francese. Problemi anche per Ibra -