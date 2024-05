Inclusione e movimento Meda apre le porte a sport e musica per disabili

(Di venerdì 10 maggio 2024) Torna, dopo il grande successo della prima edizione, dal 12maggio a giugno, “IN“. Un’occasione unica per sensibilizzare sul tema dell’sociale.ospiterà un grande evento per parlare di, attraversandoe letteratura. La biblioteca allestirà una selezione di libri a tema inclusivo. Domenica 1° Memorial Alfredo Marson. Dalle 9.30 alle 16.30, il Palaospiterà il torneo di basket dedicato a ragazzi contà intellettivo-relazionale. Mercoledì 15 presentazione del libro “Volevo essere un supereroe ma il costume di wonder woman era finito“ di Sabrina Schillaci, editore Associazione culturale TraccePerLaMeta. La Sala Civica Radio alle 21 aprirà leper ...

Scappa dall'ospedale e dà di nuovo in escandescenza: bloccato dalla Polizia Locale - Scappa dall'ospedale e dà di nuovo in escandescenza: bloccato dalla Polizia Locale - Dà in escandescenza e viene portato all'ospedale di Desio, il mattino dopo scappa e viene rintracciato in piazza Stazione a meda.

