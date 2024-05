Arriva Rina lo sportello per gli over 65

(Di venerdì 10 maggio 2024) Locomunale allarga il suo raggio di azione. Un operatore sarà dedicato ad aiutare gli65 e le persone fragili a fare le pratiche. Si ampliano i servizi offerti dallodi Villa Raverio. Dopo l’aiuto per le pratiche digitali e gli altri sportelli, come per lobadanti e stranieri,“, lodedicato agli65 non autosufficienti o con limitazioni dell’autonomia personale, e al loro caregiver. Lodi via Pascoli sarà attivo su appuntamento. Un operatore qualificato aiuterà i cittadini fragili per compilare le pratiche dedicate, oltre a fornire loro importanti suggerimenti. Un servizio che cammina a pari passo con la tecnologia e le esigenze dei cittadini. Gli spazi erano ...

