Salman Rushdie attacca Giorgia Meloni | Le consiglio di essere meno infantile e crescere

Salman Rushdie contro Giorgia Meloni: “Le consiglio di crescere, sia meno infantile" - Salman Rushdie contro Giorgia Meloni: “Le consiglio di crescere, sia meno infantile" - "Tenere in considerazione la narrazione che si fa dei conflitti" Lo scrittore si è poi soffermato su temi di stretta attualità, come quelli sui conflitti in corso. "Non è questione di parlare di ...

De Giovanni: "Sono malato del Napoli. Allenatore, ho un preferito" - De Giovanni: "Sono malato del Napoli. Allenatore, ho un preferito" - Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano, ha parlato anche del possibile nuovo allenatore degli azzurri ai microfoni della emittente Telecapri.

Salman Rushdie attacca Meloni: “Sia meno infantile e accetti le critiche, ai politici serve pelle dura” - Salman Rushdie attacca Meloni: “Sia meno infantile e accetti le critiche, ai politici serve pelle dura” - Prendendo le difese di Roberto Saviano, condannato per diffamazione a seguito di una denuncia sporta da Giorgia Meloni, lo scrittore Salman Rushdie ha ...