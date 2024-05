Florida | aviere 23enne ucciso per errore dalla polizia In un video choc sei colpi a bruciapelo sulla porta di casa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Inlaha pubblicato le immagini registratebodycam di un vicesceriffo che documentano l’uccisione per, e a sangue freddo, di unafroamericano di 23 anni, che se ne stava ina parlare via Facetime con la fidanzata . La vittima è Roger Fortson, militare dell’aeronautica americana, un ragazzo che la famiglia ha descritto come un «patriota che rispettava l’autorità...

