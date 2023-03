Marikah Bentley tra le premiate al “Doppio Senso Night Awards 2023”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica 12 si è tenuto, prima con la cena di gala al Loolapaloosa e poi il successivo party nella confinante discoteca Hollywood Milano, uno dei più importanti eventi dedicati al mondo dell'eros il “”. Il format tv sull'eros è stato condotto dall'esperto di “adult” Massimo Bonera. Sul sito web allestito per il Gala di consegna delle premiazioni, è stato pubblicato il lungo elenco di nomi da celebrare, suddivisi in molteplici categorie, come è standard nell'esclusivo e colorato mondo dell'intrattenimento per adulti Tra le star più note che hanno ricevuto il premio troviamo: Rocco Siffredi, Malena ela quale si è aggiudicata il titolo di Mistress. La fondatrice della...