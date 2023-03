Luce e gas, prezzi già bassi ma tornano gli aumenti in bolletta (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid I costi delle bollette per gli italiani stanno finalmente scendendo dopo una lunga fase di crescita per i prezzi che ha colpito tutte le famiglie e le attività commerciali. I contribuenti nel corso di questa primavera si troveranno a pagare meno per le forniture di Luce e gas rispetto allo scorso anno, anche se a partire da aprile è previsto un ritorno in fattura delle componenti aggiuntive. Luce e gas, bollette più leggere sino al 30% a febbraio I costi per la Luce sono quelli che stanno avendo un calo più importante sul mercato libero. In base agli andamenti finanziari, per la componente energetica rispetto al solo mese di febbraio è previsto un calo sino al 30% dei prezzi per la materia prima. Anche per il gas è prevista una riduzione dei prezzi, nonostante la ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid I costi delle bollette per gli italiani stanno finalmente scendendo dopo una lunga fase di crescita per iche ha colpito tutte le famiglie e le attività commerciali. I contribuenti nel corso di questa primavera si troveranno a pagare meno per le forniture die gas rispetto allo scorso anno, anche se a partire da aprile è previsto un ritorno in fattura delle componenti aggiuntive.e gas, bollette più leggere sino al 30% a febbraio I costi per lasono quelli che stanno avendo un calo più importante sul mercato libero. In base agli andamenti finanziari, per la componente energetica rispetto al solo mese di febbraio è previsto un calo sino al 30% deiper la materia prima. Anche per il gas è prevista una riduzione dei, nonostante la ...

