Kim, tre big d'Europa all'assalto. Il Napoli gli chiede una scelta di vita

Tre big d'Europa all'assalto di Kim. Il Napoli chiede una scelta di vita al sudcoreano che piace a tante squadre Kim Min-Jae attira a sé tantissimi estimatori. Ciro Venerato, esperto di mercato, si sofferma sulla posizione del sudcoreano durante il Tg Sport della RAI: "Prime mosse azzurre per cercare di trattenere Kim. Impresa non impossibile ma neppure scontata stando ai rumors provenienti da Castel Volturno. Da diverse settimane sono iniziati i dialoghi con il suo entourage. Il Napoli è disposto a offrire 2 milioni e mezzo più 500mila euro di bonus semplici al difensore (oggi percepisce 2 netti). Lasciando eventualmente anche la clausola rescissoria e puntando sulla volontà del giocatore molto legato a squadra e città: un modo come un altro per trattenerlo almeno ...

