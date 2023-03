Inter, De Vrij dice si al rinnovo: i dettagli (Di lunedì 27 marzo 2023) De Vrij ha accettato la proposta di rinnovo di contratto dell’Inter Stefan De Vrij sarà ancora un giocatore dell’Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore olandese ha accettato la proposta di rinnovo avanzata dal club nerazzurro, visto che l’attuale accordo scadrà il prossimo 30 giugno. “Stefan De Vrij resterà all’Inter fino al 30 giugno 2025. Il giocatore ha fatto sapere ai dirigenti dell’Inter che è pronto ad accettare la proposta che l’Inter gli ha proposto ufficialmente da qualche mese ovvero un biennale alle stesse cifre che guadagna adesso, circa 4 milioni di euro netti a stagione. A breve riunione per mettere nero su bianco”. “De Vrij avrebbe potuto ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Deha accettato la proposta didi contratto dell’Stefan Desarà ancora un giocatore dell’. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore olandese ha accettato la proposta diavanzata dal club nerazzurro, visto che l’attuale accordo scadrà il prossimo 30 giugno. “Stefan Deresterà all’fino al 30 giugno 2025. Il giocatore ha fatto sapere ai dirigenti dell’che è pronto ad accettare la proposta che l’gli ha proposto ufficialmente da qualche mese ovvero un biennale alle stesse cifre che guadagna adesso, circa 4 milioni di euro netti a stagione. A breve riunione per mettere nero su bianco”. “Deavrebbe potuto ...

