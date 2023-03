Idee per affrontare le crisi e governare il futuro (Di lunedì 27 marzo 2023) Venticinque interventi tra ted talk e interviste, quattro ore rispettate perfettamente, nessun intervallo, un fuoco di fila, tra appunti, interventi a braccio e slide, una sala delle colonne nella sede del Banco BPM piena, attenta, partecipe. C’era da dubitare che la formula scelta dal Foglio funzionasse davvero invece no e, nonostante il tema scelto (“governare la globalizzazione, il capitale, il futuro”) si è evitata la trappola del talk-show, senza cadere nel paludato panel accademico. Ha fatto irruzione l’attualità, dalle turbolenze finanziarie – nel quartier generale del terzo gruppo bancario italiano – alla riforma delle tasse, dalla lotta all’evasione ai flussi migratori, lungo il filo di una riflessione politico-culturale che conduce oltre il labirinto del day-by-day. Con la convinzione comune che “la dimensione dei problemi determina la ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 marzo 2023) Venticinque interventi tra ted talk e interviste, quattro ore rispettate perfettamente, nessun intervallo, un fuoco di fila, tra appunti, interventi a braccio e slide, una sala delle colonne nella sede del Banco BPM piena, attenta, partecipe. C’era da dubitare che la formula scelta dal Foglio funzionasse davvero invece no e, nonostante il tema scelto (“la globalizzazione, il capitale, il”) si è evitata la trappola del talk-show, senza cadere nel paludato panel accademico. Ha fatto irruzione l’attualità, dalle turbolenze finanziarie – nel quartier generale del terzo gruppo bancario italiano – alla riforma delle tasse, dalla lotta all’evasione ai flussi migratori, lungo il filo di una riflessione politico-culturale che conduce oltre il labirinto del day-by-day. Con la convinzione comune che “la dimensione dei problemi determina la ...

