Figli di coppie omogenitoriali, l'affondo di Bonino: «I comuni si ribellino, quello di Piantedosi è crudele proibizionismo» (Di lunedì 27 marzo 2023) «Caro sindaco trascrivo»: è il titolo dell'iniziativa lanciata dai vertici dei Radicali e di +Europa, oggi, 27 marzo, nella sala stampa di Montecitorio. Si tratta di una mozione indirizzata ai Consigli comunali e ai sindaci di tutta Italia affinché continuino a registrare all'anagrafe i Figli delle coppie omogenitoriali, «indicando sui certificati i nomi di entrambi i genitori», sottolinea Riccardo Magi. È lui, fresco di nomina alla segreteria del partito, a introdurre la discussione: «Presentiamo degli strumenti per la mobilitazione dal basso, perché finora la maggioranza non ha fatto riferimento in alcun modo alla richiesta del 2021 della Corte costituzionale al Parlamento – ovvero – di emanare una legge che tuteli i Figli concepiti con la gestazione per altri». Magi dà poi la parola a Giulia Crivellini, avvocata e ...

