Crolla un pezzo di soffitto del Tribunale di Roma, l’Ordine degli Avvocati denuncia la mancanza di manutenzione nella struttura (Di lunedì 27 marzo 2023) . Poteva finire in tragedia, ma solo un miracolo ha escluso il ferimento di qualche persone. Questa notte con il Tribunale di piazzale Clodio chiuso, si sarebbe staccato un pezzo di soffitto della struttura. L’amara scoperta è avvenuta questa mattina, quando gli inservienti era impegnati alla pulizia di questa struttura. Crolla il soffitto del Tribunale di Roma Nonostante parliamo della famosissima Città Giudiziaria capitolina, sembra che la manutenzione sia assente da questo luogo. Almeno queste sono le dichiarazioni dell’avvocato Paolo Nesta, attuale presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma: “Con amarezza dobbiamo constatare – commenta il noto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) . Poteva finire in tragedia, ma solo un miracolo ha escluso il ferimento di qualche persone. Questa notte con ildi piazzale Clodio chiuso, si sarebbe staccato undidella. L’amara scoperta è avvenuta questa mattina, quando gli inservienti era impegnati alla pulizia di questaildeldiNonostante parliamo della famosissima Città Giudiziaria capitolina, sembra che lasia assente da questo luogo. Almeno queste sono le dichiarazioni dell’avvocato Paolo Nesta, attuale presidente deldi: “Con amarezza dobbiamo constatare – commenta il noto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Crolla un pezzo di soffitto del Tribunale di Roma, l’Ordine degli Avvocati denuncia la mancanza di manutenzione nel… - lak33443740 : @yesimtimmy Non ti conosco ma ti sno vicino xché quando perdi un pezzo della tua vita ti crolla il mondo addosso è… - UgoKdonia : Siamo quello che ci manca. Io ho avuto solo le canzoni per costruire il mio palazzo, che crolla pezzo dopo pezzo.… - _e_l_i_s_a___ : Il suo primo messaggio è stata una brutta notizia seguito da: 'Ma non stare in ansia, sto bene, non devi preoccupa… - Pettyred1 : RT @romagnolismo: Rimanere impassibili mentre si canta un pezzo come Tango è impossibile. Già si crolla ad ascoltarlo, figuriamoci a cantar… -