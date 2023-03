Auto elettriche ed e-fuel: perché il bicchiere mezzo pieno (Di lunedì 27 marzo 2023) Lo sappiamo: Frans Timmermans nelle scorse ore ha annunciato l’accordo raggiunto tra la Germania e l’Unione Europea sul Fit for 55 e i regolamento sulle Auto a benzina e diesel. Dal 2035 non potranno più essere prodotte Auto con motore a scoppio alimentate da carburanti che non siano ad emissioni di C02. Berlino ha storto il naso per la decisione della Commissione di puntare solo sull’elettrico, si è accodata all’Italia nella protesta, poi ha fatto di testa sua. Strappando l’accordo sugli e-fuels (tedeschi) e lasciando col cerino in mano il Belpaese e i suoi biocarburanti. La vittoria a metà: salvo il motore termico Bene. La decisione finale dell’Ue è attesa per domani dopo il via libera di oggi da parte degli ambasciatori dei 27 Paesi. Le fonti Ue danno per certa l’approvazione nonostante le proteste italiane: saranno esentati gli ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 marzo 2023) Lo sappiamo: Frans Timmermans nelle scorse ore ha annunciato l’accordo raggiunto tra la Germania e l’Unione Europea sul Fit for 55 e i regolamento sullea benzina e diesel. Dal 2035 non potranno più essere prodottecon motore a scoppio alimentate da carburanti che non siano ad emissioni di C02. Berlino ha storto il naso per la decisione della Commissione di puntare solo sull’elettrico, si è accodata all’Italia nella protesta, poi ha fatto di testa sua. Strappando l’accordo sugli e-s (tedeschi) e lasciando col cerino in mano il Belpaese e i suoi biocarburanti. La vittoria a metà: salvo il motore termico Bene. La decisione finale dell’Ue è attesa per domani dopo il via libera di oggi da parte degli ambasciatori dei 27 Paesi. Le fonti Ue danno per certa l’approvazione nonostante le proteste italiane: saranno esentati gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : #Auto #elettriche, il mostro ha colpito ancora. Ma non erano i sovranisti a spaccare l'#Europa? Un ottimo… - Leonardobecchet : Volkswagen: nel 2030 80% auto prodotte elettriche ..il modo migiore per perdere competitività è perdere tempo... - tiber_h : RT @Lia35646494: Vogliono indurci a comprare auto elettriche per non inquinare. Perché noi inquiniamo??????? ?????? - cucca_giovanna : RT @Lia35646494: Vogliono indurci a comprare auto elettriche per non inquinare. Perché noi inquiniamo??????? ?????? - AdelePaolis : @FantuzziF Noi non compreremo auto elettriche. A piedi. Esistono citta' dove i mezzi pubblici sono cosi puntuali ch… -