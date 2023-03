Ultime Notizie – Maltempo in Campania, domani allerta gialla (Di domenica 26 marzo 2023) Maltempo in Campania, scatta l’allerta gialla per domani, lunedì 27 marzo. La Protezione civile della Regione ha infatti emanato oggi un avviso di allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 21.00. Sarà in vigore l’allerta gialla per temporali su Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento, e su tutta la regione sarà in vigore l’allerta meteo per venti forti e mare agitato. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centro operativi comunali e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 marzo 2023)in, scatta l’per, lunedì 27 marzo. La Protezione civile della Regione ha infatti emanato oggi un avviso dimeteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 21.00. Sarà in vigore l’per temporali su Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento, e su tutta la regione sarà in vigore l’meteo per venti forti e mare agitato. La Protezione civile della Regioneraccomanda alle autorità competenti di attivare i Centro operativi comunali e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani ...

