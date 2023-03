Rugby | Sei Nazioni femminile | bella Italia | ma mischia e touche premiano la Francia

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) Si è chiusa la prima giornata del TikTok Sei2023 die a Parma sono scese in campo l’e la. Match subito difficilissimo per le azzurre del nuovo coach Giovanni Raineri che affrontavano una delle favorite d’obbligo per il titolo. Ecco come è andata. Avvio molto aggressivo delle azzurre, che fanno possesso, strappano l’ovale dalle mani transalpine, anche se il primo affondo non fa male alla. Errore al piede di Rigoni, che spreca una punizione a favore delle azzurre, ma anche le transalpine non sono precise al piede, a causa del forte vento, eche resta nella metà campo ospite. Proprio il vento costa caro all’, con un calcio che resta nei nostri 22 e successivo fallo azzurro, con la Bourdon che va ...