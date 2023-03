Presidente Cbf,Ancelotti?è il preferito di giocatori e 'torcida' (Di domenica 26 marzo 2023) "Ancelotti è unanimemente rispettato dai giocatori, non solo da Ronaldo Fenomeno e Vinicius, ma da tutti quelli che sono stati allenati da lui. Anche io lo ammiro molto, per la sua onestà e per la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) "Ancelotti è unanimemente rispettato dai, non solo da Ronaldo Fenomeno e Vinicius, ma da tutti quelli che sono stati allenati da lui. Anche io lo ammiro molto, per la sua onestà e per la ...

Presidente Cbf,Ancelottiè il preferito di giocatori e 'torcida' Il presidente della federcalcio brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues, citato dal quotidiano 'O Globo', non fa mistero del fatto che sia l'attuale tecnico del Real Madrid il candidato numero alla ... 'Ancelotti scelta ovvia': il presidente rompe gli indugi Carlo Ancelotti - Calciomercato.itOra però c'è da concretizzare una trattativa che, stando a quanto dice il presidente della CBF, non è ancora entrata nel vivo per rispetto al club di appartenenza: '... Brasile - Ancelotti, dopo il ko col Marocco la Federcalcio in pressing Secondo Uol, l'idea di Ednaldo Rodrigues prevede ' un incontro sia con l'allenatore scelto dalla Cbf (la federazione brasiliana, ndr) sia con il presidente del club con cui ha un contratto (...

"Ancelotti è unanimemente rispettato dai giocatori, non solo da Ronaldo Fenomeno e Vinicius, ma da tutti quelli che sono stati allenati da lui. Anche io lo ammiro molto, per la sua onestà e per la cos ... "Ancelotti scelta ovvia": il presidente rompe gli indugi Il presidente non si nasconde e parla dell'arrivo in panchina di Carlo Ancelotti: una scelta che piace a calciatori e tifosi "Carlo Ancelotti è una scelta ovvia": non si nasconde più il presidente del ...