Italia | Frattesi | 'Non dobbiamo prenderla sottogamba Abbiamo attaccanti pronti a brillare'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? JUVE SU FRATTESI: L'APPUNTAMENTO ??? La prima pagina di domenica 26 marzo ?? Parliamo di: #Retegui e #Italia,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Frattesi: 'L'approccio è fondamentale, dobbiamo sfruttare tutte le occasioni' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Frattesi: 'L'approccio è fondamentale, dobbiamo sfruttare tutte le occasioni' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Frattesi: 'L'approccio è fondamentale, dobbiamo sfruttare tutte le occasioni' - apetrazzuolo : ITALIA - Frattesi: 'L'approccio è fondamentale, dobbiamo sfruttare tutte le occasioni' -

(4 - 3 - 3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pessina, ... A disposizione: Meret, Carnesecchi, Toloi, Darmian, Spinazzola, Acerbi, Jorginho, Verratti,, ...(4 - 3 - 3): Donnarumma; Emerson, Scalvini, Romagnoli, Di Lorenzo; Cristante, Pessina, ... Carnesecchi, Meret, Falcone, Darmian, Toloi, Acerbi, Spinazzola, Jorginho, Verratti,, Berardi, ...Al massimo in Premier League, ma più che altro in. E le piste restano quelle due che sono ... Vedi, in aggiunta ai vari Locatelli, Miretti, Fagioli e magari Gatti. Senza contare il '...

Italia, Frattesi: "L'approccio sarà fondamentale, non dobbiamo prenderli sottogamba" GianlucaDiMarzio.com

Le parole di Davide Frattesi nel pre partita di Malta-Italia: le sue dichiarazioni Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, la Nazionale italiana di Roberto Mancini si prepara ad affrontare Malta per ...Prima del match contro Malta, il centrocampista dell'Italia Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Tanti sorrisi Credo sia una cosa positiva. Il gruppo, anche i nuovi, è buono. E' un ...