(Di venerdì 10 maggio 2024) Gli Usapresunte manifestazioni diinpur di avere un alleato in più contro la Russia. Questa è la teoria diffusa da un video e da numerosi post virali sui social. Nel video, tale dichiarazione viene attribuita allaKarine Jean-Pierre in risposta alla domanda di un giornalista. Si tratta però di una serie di informazioni inventate, come si può comprovare guardando il video originale, nel quale è chiaro che Lanon hache gli USAilin. Per chi ha fretta: Circola un video in cui vede si la ...

La portavoce della Casa Bianca non ha affermato che "gli USA "tollerano il nazismo in Ucraina" - ... come si può comprovare guardando il video originale, nel quale è chiaro che La portavoce della Casa Bianca non ha affermato che gli USA tollerano il nazismo in Ucraina. Per chi ha ...

La portavoce della Casa Bianca non ha affermato che "gli USA "tollerano il nazismo in Ucraina" - ... come si può comprovare guardando il video originale, nel quale è chiaro che La portavoce della Casa Bianca non ha affermato che gli USA tollerano il nazismo in Ucraina. Per chi ha ...