Italia - Francia forse più vicine sul tema migranti (Di domenica 26 marzo 2023) - Il ministro francese della giustizia Eric Dupond Moretti parla di grande amicizia tra Roma e Parigi che fa superare le frizioni dei mesi scorsi Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 marzo 2023) - Il ministro francese della giustizia Eric Dupond Moretti parla di grande amicizia tra Roma e Parigi che fa superare le frizioni dei mesi scorsi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : In Francia come in Italia, i professionisti del NO e della violenza non passeranno. Avanti col lavoro, coi cantieri… - Tommasocerno : L'identità di sabato #25marzo Il caos in Francia e i rischi per l'Italia - sandrogozi : Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo si riunirono il #25marzo 1957 per la firma del… - yenisey74 : RT @RossellaSelmini: In Francia un manifestante in coma rischia la vita. In Italia, intanto, l’unica notizia che trovo riguarda il ciclism… - PaoloCaioni : RT @sandrogozi: #Riformapensioni e contestazione in #Francia? C’è totem Mitterrand dei 60 anni dal 1981 ma siamo nel 2023 con la necessità… -