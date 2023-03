GP Larciano | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di domenica 26 marzo 2023) Si torna a disputare una storica classica italiana, vale a dire il GP– Industria & Artigianato in programma domenica 26 marzo. Arrivato alla 45a edizione, lo scorso anno ad imporsi fu Diego Ulissi davanti ad Alessandro Fedeli e Xandro Meurisse. L’Italia in questa manifestazione conta ben 34 vittorie. L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Gand Wevelgem donne:tv eBrugge De Panne:tv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Tutto quello che c'è da sapere sul #GPLarciano, che chiude una bella settimana di corse sulle strade italiane -

... colpendo nei comuni di Monsummano Terme (frazione di Cintolese),(frazione di ... Illascia Sulmona, traversa il colle Mitra e Cansano e raggiunge Campo di Giove; di qui scavalca il ...Il compimento di questovirtuoso e ambizioso presuppone l'approvazione in ciascuno dei ...di Gambassi Terme Alessio Torrigiani " Sindaco di Lamporecchio Lisa Amidei - Sindaco di...... colpendo nei comuni di Monsummano Terme (frazione di Cintolese),(frazione di ... Illascia Sulmona, traversa il colle Mitra e Cansano e raggiunge Campo di Giove; di qui scavalca il ...

Presentazione Percorso e Favoriti GP Larciano 2023 - SpazioCiclismo SpazioCiclismo

Il Gran Premio Larciano chama oggi alla ribalta 4 team WorldTour e 7 ProTeam e ricorderà Giuliano Baronti, sponsor che amava la corsa e Pietro Marradini, ed avrà anche quest’anno la collaborazione tec ...In una domenica intensissima per il ciclismo internazionale si corre anche in Italia: appuntamento a Larciano con l’edizione numero 45 del GP Industria e Artigianato. Andiamo a scoprire il percorso, i ...