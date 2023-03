E’ già Retegui-mania: il nuovo bomber trascina l’Italia contro Malta (Di domenica 26 marzo 2023) Primi tre punti per l’Italia alle qualificazioni agli Europei del 2024, la squadra di Roberto Mancini è riuscita a riscattare la sconfitta all’esordio contro l’Inghilterra. Gli azzurri sono scesi in campo contro il Malta, il grande protagonista è stato ancora una volta l’attaccante Mateo Retegui. La prestazione dell’Italia non è stata entusiasmante, soprattutto nei primi minuti. Gli azzurri hanno affrontato un avversario nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, la squadra di Mancini è riuscita a tenere il pallino del gioco ma senza garantire una continuità in zona offensiva. Infortunio nel primo tempo per Gnonto, mentre la nota positiva è ancora Mateo Retegui. L’attaccante del Tigre si conferma un ottimo goleador, proprio quella che mancava alla Nazionale ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 marzo 2023) Primi tre punti peralle qualificazioni agli Europei del 2024, la squadra di Roberto Mancini è riuscita a riscattare la sconfitta all’esordiol’Inghilterra. Gli azzurri sono scesi in campoil, il grande protagonista è stato ancora una volta l’attaccante Mateo. La prestazione delnon è stata entusiasmante, soprattutto nei primi minuti. Gli azzurri hanno affrontato un avversario nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, la squadra di Mancini è riuscita a tenere il pallino del gioco ma senza garantire una continuità in zona offensiva. Infortunio nel primo tempo per Gnonto, mentre la nota positiva è ancora Mateo. L’attaccante del Tigre si conferma un ottimo goleador, proprio quella che mancava alla Nazionale ...

CB_Ignoranza : Alla seconda partita da titolare, 'El Chapita' Retegui ha già segnato il suo secondo gol consecutivo in nazionale.… - CB_Ignoranza : Alla primissima partita con la maglia azzurra Mateo Retegui l'ha già messa dentro. El Chapita ?? #Retegui #Italia - Michele68319135 : RT @Zoroback_023: Retegui in 2 partite ha già fatto più del grande Ciro Ignobile in tutta la carriera in nazionale lacrimo - killaria_ : RT @Swaffle_7: Retegui ha già fatto più di Ciro Immobile per la Nazionale Italiana - FilardiGiacomo : 0-2 contro Malta, poteva andare meglio Ovviamente sul carro di Retegui ci sono salito già alla convocazione

Malta - Italia 0 - 2 pagelle: Provvidenza Retegui, riecco Pessina. Donnarumma c'è A Malta gli azzurri "dovevano" vincere e lo hanno fatto: viste le attuali vacche magre, è già un buon punto di partenza. Due a zero il punteggio, frutto delle reti di Retegui sempre lui e Pessina ... di 2 - 0 per l'Italia dopo il vantaggio firmato al 16 da Retegui e il raddoppio dieci minuti più tardi ad opera di Pessina. Roberto Mancini. Il Ct azzurro ha dovuto rinunciare già ...