Trovato il corpo di Raffaele Lioce, accumulatore seriale di Foggia (Di sabato 25 marzo 2023) La scorsa settimana, un operaio 40enne ha scoperto il corpo senza vita di Raffaele Lioce nella sua casa a Foggia, coperto dai rifiuti che l’anziano era solito accumulare. Inizialmente si pensava che Lioce fosse scomparso, tanto che la sua storia era stata anche raccontata all’interno del programma “Chi l’ha visto?“. Ma in realtà l’anziano era deceduto sotto il cumulo di rifiuti che raccoglieva ogni giorno per strada. “Non mi ero accorto che fosse un corpo”: parla l’operaio che ha Trovato la salma di Raffaele Lioce L’operaio che ha Trovato il cadavere ha raccontato la scena da brivido a La Gazetta del Mezzogiorno: “Non mi sono reso conto subito di cosa fosse. In un primo momento ho pensato quasi fosse un ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 25 marzo 2023) La scorsa settimana, un operaio 40enne ha scoperto ilsenza vita dinella sua casa a, coperto dai rifiuti che l’anziano era solito accumulare. Inizialmente si pensava chefosse scomparso, tanto che la sua storia era stata anche raccontata all’interno del programma “Chi l’ha visto?“. Ma in realtà l’anziano era deceduto sotto il cumulo di rifiuti che raccoglieva ogni giorno per strada. “Non mi ero accorto che fosse un”: parla l’operaio che hala salma diL’operaio che hail cadavere ha raccontato la scena da brivido a La Gazetta del Mezzogiorno: “Non mi sono reso conto subito di cosa fosse. In un primo momento ho pensato quasi fosse un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - CDNewsCalabria : Naufragio di Cutro, trovato un altro corpo: salgono a 90 le vittime - TgrRai : Novantesima vittima del naufragio di #Cutro, trovato il cadavere di un uomo di circa 30 anni. @TgrRaiCalabria… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Morto in casa: Si poteva intervenire prima? Sopralluogo il 15 dicembre, ma senza trovare il corpo di Raffaele sotto il… - leccenews24 : Trovato in una cisterna il corpo senza vita di un anziano, si indaga per omicidio -

Naufragio Cutro, trovato corpo a Capo Rizzuto: vittime diventano 90 Poco fa, a quasi un mese dalla strage in mare, è stato rinvenuto un corpo a Capo Rizzuto. Il cadavere verrà dato in consegna alla Polizia scientifica. Leggi anche Naufragio Cutro, "Frontex si rifiuta ... Punto sulla Viola: sosta benedetta o... maledetta ...sembra quasi un corpo estraneo. In porta la Fiorentina ha in Terraciano un portiere di affidabilità, che trasmette tranquillità alla squadra e che è reduce da un periodo positivo, e aveva trovato in ... Giallo nel Leccese, uomo trovato morto in una cisterna. Il fratello in commissariato I vigili del fuoco hanno terminato le operazioni per recuperare il corpo di Vincenzo Scupola trovato morto in una cisterna a cielo aperto nelle campagne di Specchia. L'identificazione è stata confermata dalla sorella arrivata sul posto. A quanto emerso da un primo ... Poco fa, a quasi un mese dalla strage in mare, è stato rinvenuto una Capo Rizzuto. Il cadavere verrà dato in consegna alla Polizia scientifica. Leggi anche Naufragio Cutro, "Frontex si rifiuta ......sembra quasi unestraneo. In porta la Fiorentina ha in Terraciano un portiere di affidabilità, che trasmette tranquillità alla squadra e che è reduce da un periodo positivo, e avevain ...I vigili del fuoco hanno terminato le operazioni per recuperare ildi Vincenzo Scupolamorto in una cisterna a cielo aperto nelle campagne di Specchia. L'identificazione è stata confermata dalla sorella arrivata sul posto. A quanto emerso da un primo ... Naufragio Cutro, trovato corpo a Capo Rizzuto: vittime diventano 90 Adnkronos Trovato cadavere in una cisterna, si ipotizza omicidio (ANSA) - SPECCHIA, 25 MAR - Il cadavere di un uomo di 79 anni, Vincenzo Scupola, è stato trovato rinvenuto poco in una cisterna per la raccolta ... Trovato il corpo di Raffaele Lioce, accumulatore seriale di Foggia “Non mi ero accorto che fosse un corpo”: parla l’operaio che ha trovato la salma di Raffaele Lioce L’operaio che ha trovato il cadavere ha raccontato la scena da brivido a La Gazetta del Mezzogiorno: ... (ANSA) - SPECCHIA, 25 MAR - Il cadavere di un uomo di 79 anni, Vincenzo Scupola, è stato trovato rinvenuto poco in una cisterna per la raccolta ...“Non mi ero accorto che fosse un corpo”: parla l’operaio che ha trovato la salma di Raffaele Lioce L’operaio che ha trovato il cadavere ha raccontato la scena da brivido a La Gazetta del Mezzogiorno: ...