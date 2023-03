Thiaw | Napoli? Grande stagione | ma speriamo sia finita qui Noi siamo il Milan!' '

(Di sabato 25 marzo 2023) Malick, difensore del Milan, ha rilascito alcune dichirazioni dal ritiro della Germania ai microfoni di DFB.de. Quste el seu pèarole: "In Germania, negli ultimi anni, non si è parlato molto di Serie A. Per questo l'alto livello mi ha sorpreso quando sono arrivato a Milano. Era molto meglio di quanto mi aspettassi. Tutte le squadre sono molto preparate tatticamente, è difficile vincere contro qualsiasi squadra, soprattutto fuori casa. Si difendono molto bene. Champions. Ilsta disputando unain campionato e in Champions League. Mache siaqui. Noiil Milan. Chi conosce la nostra tradizione, con sette Champions League vinte, sa che questa è la nostra casa". Conclude

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottoperette : @sscraffaele Fuori dalla Campania e dalle periferie degli emigranti nessuno conosce il Napoli. Quest’anno è un’ecce… - tvdellosport : ??????????: “???? ?????????????????? è ???????? ????????????”???? Malick Thiaw mette nel mirino la sfida di Champions League contro il Napol… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Thiaw: 'Il Napoli sta facendo una grande stagione, ma speriamo sia finita' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Thiaw: 'Il Napoli sta facendo una grande stagione, ma speriamo sia finita' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Thiaw: 'Il Napoli sta facendo una grande stagione, ma speriamo sia finita' -

Andando sul concreto, sul campo,ha parlato della sfida col grandein campionato e in Champions League : 'Ilsta disputando una grande stagione sia in Serie A che in Champions ...Milan, le parole diai canali della nazionale tedesca: "Contro ilsarà difficile, ma la nostra storia in Champions parla chiaro" Malickha parlato in un'intervista realizzata ai canali ufficiali della ...Malick, difensore classe 2001 del Milan, ha parlato dal ritiro della Germania ai microfoni di DFB.de. Di seguito le sue dichiarazioni sulla Champions sul: 'Loro sta facendo una grande ...

MILAN, THIAW: "GRANDE STAGIONE DEL NAPOLI MA CHAMPIONS CASA NOSTRA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha rilascito alcune dichirazioni ... Si difendono molto bene. Champions^ Il Napoli sta disputando una grande stagione in campionato e in Champions League. Ma ...A Napoli ad aprile dovrà tornarci altre due volte con la speranza, sua e di tutto il Milan, che l’esito possa essere decisamente differente. La squadra di Pioli ha bisogno di una cura per il gol e la ...