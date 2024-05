Milano - lancia pietre e si scaglia contro agenti in stazione | poliziotto spara e lo ferisce

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) –e sigliinCentrale ae per fermarlo ungli, colpendolo alla spalla. L'uomo, un cittadino egiziano di 36 anni, è stato soccorso e portato immediatamente all’ospedale Niguarda dove i sanitari hanno accertato che il proiettile non ha intaccato organi vitali. Questa mattina L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L'uomo, un cittadino egiziano di 36 anni, è stato bloccato con un colpo di pistola che lo ha ferito alla spalla lancia pietre e si scaglia contro gli agenti in stazione Centrale a Milano e per fermarlo un poliziotto gli spara, colpendolo alla ...

Poliziotto accoltellato a Lambrate, è stabile ma in prognosi riservata in gravi condizioni - Poliziotto accoltellato a Lambrate, è stabile ma in prognosi riservata in gravi condizioni - stava lanciando pietre contro i treni e le persone tra i binari della stazione di milano Lambrate. Nel lancio di sassi è rimasta ferita una donna di 55 anni, colpita alla testa e trasportata in codice ...

Milano, ancora far west: egiziano lancia pietre con la fionda, la polizia spara per fermarlo - milano, ancora far west: egiziano lancia pietre con la fionda, la polizia spara per fermarlo - Restano stabili le condizioni di Christian Di Martino, il vice ispettore della Polizia di Stato accoltellato in modo grave da un 37enne di ...

Polizia spara a uomo che lancia pietre: la notte prima l'aggressione a De Martino (ancora grave in ospedale) - Polizia spara a uomo che lancia pietre: la notte prima l'aggressione a De Martino (ancora grave in ospedale) - E' un richiedente protezione internazionale, forse sotto l'effetto di stupefacenti. Polizia spara a uomo che lancia pietre in stazione a milano Succede tutto alle due di notte circa di venerdì 10 ...