Gaza - due denunce contro l’Italia per complicità in genocidio e crimini contro l’umanità | Fermare subito il flusso di armi verso Israele

Perché si manifesta per le vittime civili palestinesi e non per quelle ucraine Per capirlo bisogna seguire un filo rosso... Mi piacerebbe che i tanti manifestanti pro gaza manifestassero in ugual modo pro Ucraina ... dopo il blitz di Hamas del 7 ottobre contro i civili israeliani costato 1400 morti assassinati Lo stesso ...

Eurovision 2024, Eden Golan canta per Israele: fischi in sala - L'artista ha conquistato l'accesso alla finale di sabato 11 maggio. Durante le prove e la semifinale, però, il pubblico ha protestato contro di lei a causa della guerra in corso a gaza La cantante ...

Hamas: "Tregua a Gaza La palla ora è nelle mani di Israele". Netanyahu agli Usa: "A Rafah avanti anche da soli" - "La palla è interamente nelle mani" di Israele in vista di un accordo di tregua a gaza, ha detto oggi il movimento islamico palestinese Hamas dopo la partenza ...