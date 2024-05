Graduatorie ATA 24 mesi - è possibile inserire il servizio fino al 30 giugno Novità 2024

Un lettore ci chiede se è possibile inserire il requisito dei 24 mesi (ovvero 23 mesi e 16 giorni) di servizio per inserirsi nelle Graduatorie ATA di prima fascia , le Graduatorie utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze nell'anno ...

Dal 10 al 30 maggio si possono presentare le domande finalizzate all' inserimento /aggiornamento delle graduatoria ATA 24 mesi , dette anche di prima fascia, utilizzate per i ruoli e le supplenze nell'a.s. 2024-25. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi : ...

Aspiranti ATA 24 mesi confusi alla vigilia dell'apertura della finestra temporale di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi d'inserimento/aggiornamento in prima fascia. I dubbi nascono dall'entrata in vigore recentissima - dal 1à ...

Asili nido, novità per chi si rivolge ai privati: compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Fermo per chi sta in graduatoria - Asili nido, novità per chi si rivolge ai privati: compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Fermo per chi sta in graduatoria - FERMO Fino al 31 maggio per il Comune di Fermo saranno aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale “Mario Santoro” per l’anno educativo 2024/2025. Possono essere ...

Parco Falcone e Borsellino, eseguito il 2,5% dei lavori. L’ultimatum del Comune - Parco Falcone e Borsellino, eseguito il 2,5% dei lavori. L’ultimatum del Comune - I lavori al parco Falcone e Borsellino sono appena al 2,5% e, se entro lunedì le ditte non torneranno al lavoro, l’amministrazione comunale di Latina adotterà «le ...

Vigili Roma, assunti altri 750 agenti per blindare il Giubileo: battesimo ufficiale al Comando - Vigili Roma, assunti altri 750 agenti per blindare il Giubileo: battesimo ufficiale al Comando - Oltre 750 nuovi agenti della polizia locale, per rafforzare un Corpo che è da anni sotto organico di circa tremila unità ed è chiamato ad affrontare sempre maggiori ...