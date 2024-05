C’era vita su Marte? Così l’Italia aiuta a trovare una risposta Parla Comparini

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo lo stop imposto alla missione ExoMars a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, con Mosca che forniva il razzo, il rover e il lander, l’Agenzia spaziale europea ha ripreso il percorso della missione, il cui obiettivo è cercare tracce disu. Airpress ha intervistato l’amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, Massimo Claudio, la cui azienda è prime contractor industriale della missione. Ingegnere, Thales Alenia Space Italia ha di recente sottoscritto un contratto con l’Esa per la realizzazione del Modulo di ingresso, discesa e atterraggio su, l’Edlm. Come si configura questo nuovo modulo, e quali sono le sue caratteristiche principali? Poche settimane fa abbiamo, appunto, firmato con l’Agenzia spaziale europea il contratto che ha avviato formalmente il restart della ...

