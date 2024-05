Como-Cosenza - Serie B | padroni di casa per la - probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) Fallito il primo match point per laA, ilha un’altra chance contro untranquillo e ormai fuori da ogni lotta. I ragazzi di Roberts non possono fare altro che vincere per festeggiare il ritorno nel massimo campionato italiano 21 anni dopo l’ultima volta senza dover guardare al risultato del Venezia (in campo a La Spezia), poiché un arrivo a pari punti premierebbe i lagunari. I calabresi, però, non vorranno giocare il ruolo di vittime sacrificali e cercheranno di chiudere la stagione battendo il proprio record di punti inB. Il fischio d’inizio a, valevole per la 38esima giornata diB, è in programma alle ore 20:30 di questa sera allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Il momento delle due squadre Nell’ultima giornata i ...