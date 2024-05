Bff Bank crolla in Borsa - cosa sta succedendo dopo che Bankitalia ha bloccato i dividendi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milano, 10 maggio 2024 –inil titolo di Bffcheitalia, nel formalizzare alcuni rilievi in materia di remunerazione, hala distribuzione dei. In apertura di contrattazioni il titolo ha perso oltre il 32% a 7,41 euro. Inoltre sulle azioni, da oggi e fino a successivo provvedimento, non è consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.italia blocca iNei giorni scorsiitalia hala distribuzione deidi Bff. Al termine delle sue indagini la vigilanza ha formalizzato “un rilievo di conformità sull'attuale classificazione dei crediti pubblici, sulla governance e sulle prassi ...

Ottimo avvio di seduta per Tim in Piazza Affari dopo un report di Bank of America che ha alzato il giudizio da 'neutral' a 'buy': il titolo del gruppo Tlc, partito subito bene, sale del 4% a 0,29 euro. Oggi è anche la giornata di una videoconferenza ...

Si muovono in ordine sparso le Borse europee con Londra poco sopra la parità (+0,06%) in attesa della Bank of England che, secondo le attese, non interverrà sui tassi ma potrebbe dare qualche indicazione sulla tempistica del primo taglio. ...

Tracolla in Borsa Bff Bank dopo che Bank italia, nel formalizzare alcuni rilievi in materia di remunerazione, ha bloccato la distribuzione dei dividendi. Il titolo cede oltre il 32% a 7,41 euro. Inoltre sulle azioni, da oggi e fino a successivo ...

MILANO (Reuters) - Piazza Affari parte con gli indici positivi in una seduta ancora dominata dalle trimestrali che influenzano i corsi di borsa. Guardando agli altri mercati, positiva la borsa di Tokyo.

Reti in Borsa: nuovo colpo di reni per Finecobank - Reti in borsa: nuovo colpo di reni per Finecobank - Seguono Banca Generali con un incremento dell’1,68% e Banca Mediolanum con un frazionale +0,38 per cento. Il quadro tecnico di Finecobank a Piazza Affari Finecobank ha allungato con decione il passo ...