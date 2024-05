Justin e Hailey Bieber - il dolce post su Instagram per annunciare il primo figlio in arrivo

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 10 maggio 2024) Come accade ad altre vip, anche perle voci su una presunta gravidanza si sono rincorse più volte, e la modella, tempo fa, aveva anche precisato quanto la cosa la facesse soffrire:”C’è qualcosa di scoraggiante: non posso essere gonfia una volta e non essere incinta? Sarebbe una bugia se dicessi che non mi interessa”. Adesso, però, proprio lei, assieme al marito, ha condiviso una dolcissima serie di video e scatti superla gravidanza. Lei in un abito a sirena e un copricapo di pizzo, lui vestito in maniera decisamente più informale, la coppia, sposata dal settembre 2018, haato le immagini di quella che sembra una cerimonia di rinnovo delle promesse d’amore annunciando così di essere in attesa del ...