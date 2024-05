Olivia Wilde protagonista di I Want Your Sex - primo film di Gregg Araki in dieci anni

(Di venerdì 10 maggio 2024)si autoproclama musa del sesso in un torbido viaggio nel nuovodel regista indie di cultodirigerànel suo prossimo, il provocatorio thriller a sfondo sessuale ISex, pellicola scritta dacon Karley Sciortino che esplora il desiderio, il dominio e la fantasia. Al centro della storia troviamo il giovane Elliot, che ottiene un lavoro entusiasmante quando la famosa artista, icona e provocatrice Erika Tracy () lo sceglie per diventare la sua musa sessuale. Ma Elliot si ritrova ben presto in una situazione fuori controllo mentre Erika lo trascina in un ...

