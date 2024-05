Il video da un balcone dello schianto dei ciclisti al Giro d’Italia | “Oddio che curva… aiuto!”

(Di venerdì 10 maggio 2024) Durante la sesta tappa deld'Italia si sono verificate alcune cadute sia sui tratti in sterrato sia su quelli in asfalto. Una in particolare ha visto ischiantarsi sullo spartitraffico e tra i cartelli segnaletici dopo una curva a gomito e un restringimento pericoloso. Ripresi in diretta da una signora dal propriodi casa.

Il Giro d’Italia affronta oggi la quinta tappa , la Genova-Lucca di 178 km che porta il gruppo dalla Liguria alla Toscana. La frazione di oggi, 8 maggio 2024 , è destinata a trasformarsi in un nuovo palcoscenico per i velocisti con un più che ...

Forlimpopoli (Forlì-Cesena), 9 maggio 2024. Sarà Forlimpopoli a incoronare il vincitore del Giro Next Gen 2024, la più importante rassegna internazionale per ciclisti under 23 insieme al francese Tour de L’Avenir. Infatti la città artusiana ...

Impressionante incidente all'arrivo della 1a tappa del Giro d'Ungheria con una terribile carambola che ha coinvolto decine di ciclisti a oltre 60km orari, in piena volata. Molti sono stati trasportati in ospedale, altri hanno tagliato il traguardo ...

Riccione, il Giro D'Italia è di "casa" con la partenza di tappa: le modifiche alla viabilità - Verrà comunque consentito l'attraversamento ai residenti ad esclusione del momento in cui transiteranno i mezzi della carovana pubblicitaria del giro, attorno alle 11,30, e dei ciclisti in gara, a ...

Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Foligno-Perugia, percorso e altimetria - Settima tappa del giro d'Italia 2024 oggi, venerdì 10 maggio, da Foligno a Perugia. Una giornata importante di questa 107esima edizione della corsa rosa visto che i corridori dovranno sfidarsi in una ...

In Umbria arriva il Giro d'Italia: oggi è il grande giorno della crono per passa pure ad Assisi - Il giro d'Italia arriva in Umbria e sarà una grande festa. La tappa a cronometro Foligno-Perugia, vedrà protagonisti tanti appassionati lungo il percorso e potrebbero esserci fino a 50mila spettatori.