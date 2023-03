Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: quasi 2.500 nell'hotspot - Trovato corpo della 90esima vittima del naufragio di Cutro (Di sabato 25 marzo 2023) commenta Fotogallery - Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: in 2mila in 24 ore - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery - Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: in 2mila in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 marzo 2023) commenta Fotogallery -, record di: in 2mila in 24 ore - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -, record di: in 2mila in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomagi : La realizzazione del PNRR è in ritardo; su balneari si va verso procedura infrazione; su migranti si rivendicano ri… - Agenzia_Ansa : Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, altri 267 approdati in nottata. In 24 ore arrivati in duemila. Alcune perso… - Tg3web : Ancora un naufragio di un barcone carico di migranti al largo della Tunisia. Quattro persone salvate, 34 disperse.… - marisavillani : RT @Agenzia_Ansa: Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, altri 267 approdati in nottata. In 24 ore arrivati in duemila. Alcune persone int… - Mav1761 : RT @riccardomagi: La realizzazione del PNRR è in ritardo; su balneari si va verso procedura infrazione; su migranti si rivendicano risultat… -