Grey’s Anatomy è stato rinnovato per la ventesima stagione (e potrebbe tornare un’amatissima protagonista) (Di sabato 25 marzo 2023) La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma la conferma ufficiale è arrivata poche ore fa: la ventesima stagione di Grey’s Anatomy si farà! I fan del medical drama più amato da intere generazioni potranno continuare a stare tranquilli: non c’è nessunissima intenzione di mettere la parola “fine” alla serie televisiva. Stando a quanto riportato da TvBlog.it, l’emittente si è assicurata un’altra stagione di Grey’s Anatomy: La notizia è giunta nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo 2023: la Abc ha intenzione di assicurarsi almeno un’altra stagione di quello che è il medical drama di prima serata più longevo di sempre nella televisione americana. Una notizia scontata, scrivevamo, dal momento che nonostante la serie non registri più i numeri ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 marzo 2023) La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma la conferma ufficiale è arrivata poche ore fa: ladisi farà! I fan del medical drama più amato da intere generazioni potranno continuare a stare tranquilli: non c’è nessunissima intenzione di mettere la parola “fine” alla serie televisiva. Stando a quanto riportato da TvBlog.it, l’emittente si è assicurata un’altradi: La notizia è giunta nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo 2023: la Abc ha intenzione di assicurarsi almeno un’altradi quello che è il medical drama di prima serata più longevo di sempre nella televisione americana. Una notizia scontata, scrivevamo, dal momento che nonostante la serie non registri più i numeri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : Grey’s Anatomy è stato rinnovato per la ventesima stagione (e potrebbe tornare un’amatissima protagonista) L’ABC h… - miss_chifo : ma in che senso Grey’s Anatomy rinnovato per una ventesima stagione - untilthesunup_ : c’è una fine a tutto, tranne che a Grey’s Anatomy - infoitsport : Grey’s Anatomy 20 perde la sua showrunner: i dettagli - peekanuu : Io penso a una persona che vorrebbe iniziare a guardare Grey's Anatomy e ha 20 stagioni davanti, dai come si fa. Or… -

Grey's Anatomy 20 ci sarà, anche senza Ellen Pompeo: ABC rinnova la serie Credits photo: @ABC Grey's Anatomy 20 ci sarà : la ABC ha rinnovato la serie tv per la ventesima stagione. Inoltre, la rete ha annunciato che la produttrice esecutiva Meg Marinis prenderà le redini come showrunner a ... Grey's Anatomy rinnovata per la stagione 20 Nonostante la quasi totale assenza di Ellen Pompeo, Grey's Anatomy è stata rinnovata per la ventesima ... Grey's Anatomy rinnovato, si farà la 20esima stagione Grey's Anatomy non finirà mai. Nato serie tv e diventato soap opera, il medical drama ideato da Shonda Rhimes è stato rinnovato da ABC per la sua 20esima stagione. Persa per strada Meredith Grey, con ... Credits photo: @ABC20 ci sarà : la ABC ha rinnovato la serie tv per la ventesima stagione. Inoltre, la rete ha annunciato che la produttrice esecutiva Meg Marinis prenderà le redini come showrunner a ...Nonostante la quasi totale assenza di Ellen Pompeo,è stata rinnovata per la ventesima ...non finirà mai. Nato serie tv e diventato soap opera, il medical drama ideato da Shonda Rhimes è stato rinnovato da ABC per la sua 20esima stagione. Persa per strada Meredith, con ... Grey's Anatomy rinnovata per la stagione 20, con una novità ComingSoon.it