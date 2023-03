Giornate FAI di primavera | Meloni | “L’Italia è la patria del bello | rimettiamo al centro la cultura”

(Di sabato 25 marzo 2023) «Le “FAI di” rappresentano da oltre trent’anni una straordinaria occasione per celebrare e far conoscere la bellezza nascosta del patrimonio artistico ele italiano. In questo fine settimana i cittadini avranno modo di visitare centinaia di gioielli poco conosciuti e spesso inaccessibili». Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia. «Grazie al FAI, al lavoro di migliaia di volontari e apprendisti ‘ciceroni’ si apriranno ancora una volta le porte di luoghi speciali e identitari che custodiscono pagine uniche della nostra storia. LEGGI ANCHE "Pace? Ditelo a Putin!". Spopola a Kiev il video tradotto con la risposta dellaai grillini: "Ho sentito falsità e calunnie. Sulla pace fate propaganda sulla pelle degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : #GiornateFAI di Primavera, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni - Agenzia_Ansa : Giornate di primavera del Fai, 750 meraviglie da riscoprire. Il 25-26 marzo da Villa Bonaparte, a Palazzo Marino, f… - ComuneMI : ??Il @ComuneMI aderisce alle Giornate FAI di Primavera ?? Oggi e domani, dalle 10 alle 18 Palazzo Marino sarà aperto… - GiovanniToti : L’Abbazia di San Fruttuoso e il palazzo Doria-Spinola sono solo alcuni dei luoghi speciali della Liguria, e che riv… - salvinaferlito : RT @Palazzo_Chigi: #GiornateFAI di Primavera, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni -

Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione delle 'di Primavera'. Un'iniziativa, aggiunge, che rappresenta 'da oltre trent'anni una straordinaria ...Lo dichiara la premier Giorgia Meloni, in occasione delledi Primavera" promossa oggi in tutta Italia."Le 'di Primavera' - sottolinea Meloni - rappresentano da oltre trent'...Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l'appuntamento con le 'di Primavera', il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del-...

Giornate Fai di primavera, in Puglia 47 siti aperti Agenzia ANSA

Roma, 25 mar. (askanews) – Oggi e domani in 400 città di tutta Italia tornano le Giornate FAI di Primavera, manifestazione giunta alla 31esima edizione che invita gli italiani a scoprire e a prendere ...Saranno 61 i siti aperti, di solito non visitabili, per Giornate di Primavera 2023 organizzate dal Fai, Fondo Ambiente Italiano, sabato 25 e domenica 26 marzo. Coinvolti ... dedicato alla moglie e ...