Eurolega, la Virtus Bologna cade con il Real Madrid. Scariolo: “Loro hanno un roster da NBA” (Di sabato 25 marzo 2023) Il Real Madrid ha fatto il Real Madrid, battendo senza troppi problemi la Virtus Bologna nell’ultima giornata di Eurolega. Già nel primo tempo, i blancos hanno messo in chiaro le cose chiudendo con un vantaggio in doppia cifra. Troppo forti gli ospiti per la formazione italiana che nel terzo quarto ha tentato il rientro prima ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Ilha fatto il, battendo senza troppi problemi lanell’ultima giornata di. Già nel primo tempo, i blancosmesso in chiaro le cose chiudendo con un vantaggio in doppia cifra. Troppo forti gli ospiti per la formazione italiana che nel terzo quarto ha tentato il rientro prima ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... backdoor_pod : La Virtus si scioglie contro il Real, le pagelle?? ??? @Thomas_Marzioni #Euroleague #EveryGameMatters… - sportface2016 : #Basket #Eurolega Sergio #Scariolo commenta la sconfitta della #VirtusBologna contro il #RealMadrid: 'Non siamo sta… - VuNereBologna : Situazione complicata a 4 giornate dalla fine della regular season?????? #VNB | #Virtus | #EuroLeague - Luxgraph : Basket, Eurolega: Milano non si ferma, Bayern ko. Il Real batte la Virtus - VuNereBologna : ??? Coach Scariolo: 'All’inizio siamo stati timidi, con tutto il rispetto per il Real Madrid...' #VNB | #Virtus |… -