Bolzano, colloqui a scuola solo in tedesco: scoppia la polemica (Di sabato 25 marzo 2023) Fa discutere la decisione di una preside di una scuola elementare di Bolzano, la quale ha precisato in una lettera che i colloqui durante l’udienza generale si terranno solo in tedesco. La questione riaccende il dibattito sul tema in Alto Adige. Come ricorderete solo pochi giorni fa aveva creato scalpore la notizia di un ragazzo al quale era stato negato l’accesso alle scuole medie in lingua tedesca. Come scrive il portale news Salto.bz, nella circolare viene precisato che se il genitore non parla tedesco, “può portare una persona di supporto, altrimenti può chiedere un mediatore linguistico in segreteria”. All’Ansa l’assessore provinciale Philipp Achammer precisa che “la lingua di comunicazione in una scuola di lingua tedesca è il ... Leggi su tpi (Di sabato 25 marzo 2023) Fa discutere la decisione di una preside di unaelementare di, la quale ha precisato in una lettera che idurante l’udienza generale si terrannoin. La questione riaccende il dibattito sul tema in Alto Adige. Come ricorderetepochi giorni fa aveva creato scalpore la notizia di un ragazzo al quale era stato negato l’accesso alle scuole medie in lingua tedesca. Come scrive il portale news Salto.bz, nella circolare viene precisato che se il genitore non parla, “può portare una persona di supporto, altrimenti può chiedere un mediatore linguistico in segreteria”. All’Ansa l’assessore provinciale Philipp Achammer precisa che “la lingua di comunicazione in unadi lingua tedesca è il ...

