Piazza Libertà si veste di fiori

Tempo di lettura: < 1 minutoMargherite di tutti i colori per abbellire l'aiuola della più prestigiosa e frequentata agorà cittadina. I dipendenti comunali del nuovo settore Manutenzione, questa mattina, si sono cimentati in un intervento particolarmente apprezzato dai cittadini. Ancora una volta a costo zero, grazie alle risorse interne all'ente, il Comune ha coltivato il bello in uno degli spazi pubblici di Avellino più importanti anche dal punto di vista simbolico. Un'iniziativa che testimonia ulteriormente la grande attenzione al decoro urbano ed alla cura del quotidiano che anima l'Amministrazione cittadina. E che restituisce all'intera comunità una Piazza Libertà più accogliente e variopinta.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

