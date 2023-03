L’Umana Reyer Venezia sfida l’UNAHOTELS Reggio Emilia: all’andata il miglior Granger della stagione (Di venerdì 24 marzo 2023) Domenica, novantotto giorni dopo l’entusiasmante sfida del PalaBigi valevole per l‘undicesima giornata della Serie A UnipolSai 2022/23, Umana Reyer Venezia e UNAHOTELS Reggio Emilia si ritroveranno di fronte al Taliercio per contendersi due preziosi punti per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali in campionato. Animate anche dal peso della posta in palio, sarà interessante osservare se le due formazioni pareggeranno o quantomeno avvicineranno lo spettacolo fornito nel confronto di dicembre conclusosi, dopo un tempo supplementare, col punteggio di 115-101 per gli orogranata e contraddistinto da alcune prestazioni individuali davvero degne di nota. Fra queste, su tutte, a rubare gli occhi quella sera fu la prova di Jayson Granger, autore ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Domenica, novantotto giorni dopo l’entusiasmantedel PalaBigi valevole per l‘undicesima giornataSerie A UnipolSai 2022/23, Umanae UNAHOTELSsi ritroveranno di fronte al Taliercio per contendersi due preziosi punti per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali in campionato. Animate anche dal pesoposta in palio, sarà interessante osservare se le due formazioni pareggeranno o quantomeno avvicineranno lo spettacolo fornito nel confronto di dicembre conclusosi, dopo un tempo supplementare, col punteggio di 115-101 per gli orogranata e contraddistinto da alcune prestazioni individuali davvero degne di nota. Fra queste, su tutte, a rubare gli occhi quella sera fu la prova di Jayson, autore ...

Germani Brescia: gli appuntamenti della 26esima e 27esima settimana 27esima giornata In occasione della 27/ma giornata, che coinciderà con il turno infrasettimanale di campionato, la Germani ospiterà l'Umana Reyer Venezia mercoledì 19 aprile. La sfida del ... "Serie Social", chi vince il campionato di basket su Instagram Questo succede ad esempio per l'Umana Reyer Venezia e la Dinamo Sassari, attualmente terza e quarta forza del Campionato di A1 femminile. Inoltre, il 50% delle giocatrici ha una fanbase inferiore ai ... NBB: giornata della solidarietà e poi battaglia con Treviso L'Avis comunale di Brindisi sarà presente al PalaPentassuglia con ...nei voti Dowe del Banco di Sardegna Sassari e Willis della Umana ...Dowe del Banco di Sardegna Sassari e Willis della Umana Reyer ... 27esima giornata In occasione della 27/ma giornata, che coinciderà con il turno infrasettimanale di campionato, la Germani ospiteràVenezia mercoledì 19 aprile. La sfida del ...Questo succede ad esempio perVenezia e la Dinamo Sassari, attualmente terza e quarta forza del Campionato di A1 femminile. Inoltre, il 50% delle giocatrici ha una fanbase inferiore ai ...'Avis comunale di Brindisi sarà presente al PalaPentassuglia con ...nei voti Dowe del Banco di Sardegna Sassari e Willis della...Dowe del Banco di Sardegna Sassari e Willis della... Umana Reyer Venezia - Joventut Badalona 74-80 Reyer