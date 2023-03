Guida agli eventi del weekend 24-26 marzo

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 24 marzo 2023) La città si anima delle note di «Bergamo Jazz» e dei colori della «Festa di Mezza Quaresima». È ildelle «Giornate FAI di Primavera» con più di 130 tesori artistici e culturali aperti in Lombardia, de «La Vallata dei Libri Bambini» in Val Seriana, con i suoi appuntamenti per giovani lettori. Al Teatro Civico di Dalmine, ospiti venerdì sera Silvio Garattini e Roberta Villa, mentre Ponte San Pietro accoglierà Giuseppe Remuzzi sabato alle 21. E che ne dite di prendere in prestito un “libro vivente”?