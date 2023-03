Giornate Fai di Primavera 2023 | tutte le novità di questa edizione Il presidente Magnifico | “Quando c’è l’interesse del pubblico | le istituzioni trovano i soldi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il prossimo weekend tornano le “Fai di” con l’apertura straordinaria di oltre 750 luoghi, in 400 città die 20 le regioni d’Italia. A Marcodel Fondo Ambiente Italiano, abbiamo chiesto di anticiparci qualche tema portante della 31adelle “Fai”. “Sarà un’totalmente diversa – dice– per ciò che riguarda l’elenco dei luoghi da visitare, ma identica nello spirito e per l’entusiasmo”. Come vengono scelti i luoghi da mostrare ai visitatori?La scelta è totalmente nelle mani dei nostri volontari che dal cilindro di questo paese pazzesco estraggono delle testimonianze della nostra cultura e identità che normalmente non appartengono classicamente alla categoria ...