Desaparecidos, il Faro del Gianicolo si accende per ricordare i 30mila argentini scomparsi (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 24 marzo e' l'anniversario del colpo di Stato in Argentina del 1976. Fino al 1983 scompariranno oltre 30mila dissidenti in tutto il paese. Roma ricorda le vittime con l'accensione del Faro sul Gianicolo.

Desaparecidos, il Faro del Gianicolo si accende per ricordare i 30mila argentini scomparsi Il 24 marzo e' l'anniversario del colpo di Stato in Argentina del 1976. Fino al 1983 scompariranno oltre 30mila dissidenti in tutto il paese. Roma ricorda le vittime con l'accensione del Faro sul Gianicolo. Enrico Calamai, diplomatico che salvo' 300 giovani a Buenos Aires: "La tragica attualita' in Argentina e' la dimostrazione che e' possibile scatenare una caccia all'uomo ... Desaparecidos, accensione straordinaria del Faro del Gianicolo In occasione dell'anniversario del golpe militare in Argentina del 1976, venerdì 24 marzo, alle ore 18.45, verrà acceso il Faro del Gianicolo in ricordo del dramma dei desaparecidos e delle loro famiglie. Un atto di valore simbolico, promosso dal Comitato Cittadino "Roma ricorda i Desaparecidos Madres e Abuelas".