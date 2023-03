Curling, l’Italia cede alla Norvegia: ko all’extra-end, ci si gioca tutto contro la Svezia ai Mondiali (Di venerdì 24 marzo 2023) l’Italia è stata sconfitta dalla Norvegia per 6-5 all’extra-end ai Mondiali 2023 di Curling femminile. Si trattava di una partita cruciale sul ghiaccio di Sandviken (Svezia), un vero e proprio scontro diretto determinante per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La quinta battuta d’arresto in questa rassegna iridata frena le azzurre, che scivolano al quinto posto in classifica generale con sei successi all’attivo. Per cercare di proseguire la propria avventura in questa manifestazione bisognerà provare a battere la Svezia nel match in programma dalle ore 14.00, mentre una sconfitta con le padrone di casa sancirebbe nei fatti l’eliminazione dal torneo (il Giappone non dovrebbe avere problemi a sconfiggere ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023)è stata sconfitta dper 6-5-end ai2023 difemminile. Si trattava di una partita cruciale sul ghiaccio di Sandviken (), un vero e proprio sdiretto determinante per la qualificazionefase a eliminazione diretta. La quinta battuta d’arresto in questa rassegna iridata frena le azzurre, che scivolano al quinto posto in classifica generale con sei successi all’attivo. Per cercare di proseguire la propria avventura in questa manifestazione bisognerà provare a battere lanel match in programma dalle ore 14.00, mentre una sconfitta con le padrone di casa sancirebbe nei fatti l’eliminazione dal torneo (il Giappone non dovrebbe avere problemi a sconfiggere ...

