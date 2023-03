Calciomercato Juventus, Szczesny alla porta: l’alternativa viene dalla Premier (Di venerdì 24 marzo 2023) Wojciech Szczesny sarà ancora per poco il portiere della Juventus, ecco perché si stanno cercando delle alternative di livello al polacco. Il contratto in scadenza nel 2024 non sarà sicuramente rinnovato e ora Wojciech Szczesny e la Juventus sono pronti per dirsi addio. Il numero uno ex Arsenal sta mettendo i piani per capire dove viaggiare in futuro e i bianconeri hanno individuato in Premier League il suo rimpiazzo. Wojciech Szczesny (Fonte: LaPresse)Un ragazzo che da tempo meriterebbe una grande chiamata è il portiere dell’Everton Jordan Pickford, con il numero della nazionale inglese che da troppo tempo è rimasto in una realtà minore come quella dei Toffees. L’operazione sarebbe sicuramente alla portata, mentre è più difficile pensare che ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 marzo 2023) Wojciechsarà ancora per poco il portiere della, ecco perché si stanno cercando delle alternative di livello al polacco. Il contratto in scadenza nel 2024 non sarà sicuramente rinnovato e ora Wojcieche lasono pronti per dirsi addio. Il numero uno ex Arsenal sta mettendo i piani per capire dove viaggiare in futuro e i bianconeri hanno individuato inLeague il suo rimpiazzo. Wojciech(Fonte: LaPresse)Un ragazzo che da tempo meriterebbe una grande chiamata è il portiere dell’Everton Jordan Pickford, con il numero della nazionale inglese che da troppo tempo è rimasto in una realtà minore come quella dei Toffees. L’operazione sarebbe sicuramenteta, mentre è più difficile pensare che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Juve, ecco la chat che prova la carta segreta nella manovra stipendi: '#Cristiano #Ronaldo ha firmato' #Juventus - sportli26181512 : Chelsea, per il futuro si guarda a un volto conosciuto in casa Juve: Samuel Iling-Junior ha trascorso nove anni nel… - LeBombeDiVlad : ??#Juventus, in arrivo il rinnovo di #AlexSandro ????Cifre e dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - 11contro11 : #Calciomercato #Juventus, su Rabiot ci sarebbero 6 top club #Arsenal #Chelsea #Livepool #ManchesterCity #Newcastle… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Rabiot: 'Il futuro? In Italia sto bene, ma per me conta la sfida sportiva' #Juve #calciomercato -