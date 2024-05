Il giornalista fornisce aggiornamenti sul futuro di Marcus Rashford al Man United

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Breaking: La stella del Manchesterè stata collegata all’allontanamento dal club dopo le sue difficoltà all’Old Trafford in questa stagione.ha affrontato un momento difficile con il club, dentro e fuori dal campo. Il nazionale inglese non è riuscito a ripetere il successo della scorsa stagione che lo ha visto legato all’allontanamento dai Red Devils. Tuttavia, secondo ilBen Jacobs, l’impegno dicon il Manchesterha impedito ai potenziali pretendenti di fare una mossa per il giocatore. Jacobs ha detto a GiveMeSport che, sebbene il club consideri una buona offerta per il 26enne,è impegnato con loro. L’attaccante del Manchesterha segnato solo otto gol in ...

Breaking: Gary Neville ha espresso le sue preoccupazioni per lo spazio di testa di Marcus Rashford dopo aver percepito che non tutto va bene con l’attaccante del Manchester United e dell’Inghilterra. Come lo stesso Manchester United , Rashford ha ...

Più di 80 milioni per strapparlo all’Inter - Più di 80 milioni per strapparlo all’Inter - Occhio all'idea Rashofrd in casa Psg per provare a sostituire Mbappe. Il Manchester United può provare a rifarsi con Thuram ...

In UK – Rashford paparazzato assieme ad una modella colombiana - In UK – rashford paparazzato assieme ad una modella colombiana - Dopo aver rotto con la storica fidanzata dopo 10 anni, rashford è stato pizzicato in un'area VIP insieme ad Erica Correa ...

Rashford, flirt con Erica Correa I fan: “Speriamo lo porti nella giusta direzione” - rashford, flirt con Erica Correa I fan: “Speriamo lo porti nella giusta direzione” - marcus rashford, attaccante del Manchester United, e la bella modella colombiana, Erica Correa, sono stati visti assieme in una discoteca ...