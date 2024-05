Di Gennaro | Milan - Zirkzee può giocare ovunque e in qualsiasi squadra

Antonio Di Gennaro , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan e al mercato svolto in estate

Milan 1994: Lo Straordinario Racconto su Sky di una Stagione Calcistica Epica - milan 1994: Lo Straordinario Racconto su Sky di una Stagione Calcistica Epica - Tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport: da domani, martedì 7 maggio, arriva milan 1994, più che una squadra, un appuntamento unico in onda su Sky, in streaming su NOW e disponibile anche ...

Di Gennaro loda l’obiettivo del calciomercato Milan: «Farebbe la differenza ovunque. Oggi vale almeno 60 milioni» - Di gennaro loda l’obiettivo del calciomercato milan: «Farebbe la differenza ovunque. Oggi vale almeno 60 milioni» - A TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e commentatore tv Antonio Di gennaro ha lodato l’obiettivo del calciomercato milan Le parole a TMW Radio, durante Maracanà, dell’ex calciatore e commenta ...

Torino: piace Vanoli per la panchina, naufragata la pista che porta a Gattuso - Torino: piace Vanoli per la panchina, naufragata la pista che porta a Gattuso - Oltre all'attuale tecnico del Venezia, in casa granata piace anche il profilo di Italiano della Fiorentina ma rimane in secondo piano ...