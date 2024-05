Casteldaccia - la strage in subappalto | il tappo saltato e gli operai senza autorizzazione soffocati dal gas

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gliuccisi nelladinon dovevano essere lì. Perché l’appalto, anzi il, non prevedeva lavori dentro le fogne. Non erano quindi autorizzati a scendere nella rete fognaria e nel sistema di sollevamento delle acque reflue. Sono scesi perché una sonda si è bloccata. Ma poi l’ostruzione è saltata. E così i liquami si sono riversati nella cisterna, mentre il gas ha investito la squadra. E così sono morti Epifanio Alsazia e i dipendenti Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri e Ignazio Giordano. Il quintoo, Giuseppe La Barbera, era invece un interinale dell’Amap. Ma le domande restano ancora sul tavolo. Perché il tecnico Amap ha autorizzato glia lavorare all’interno dell’impianto? Perché non indossavano protezioni? È vero, come dice il sindacato, ...

