Scarpa Fiom-Cgil | “Il governo dia risposte sull’ex Ilva - per la decarbonizzazione servono più soldi”

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo l'incontro a Roma tra i sindacati e i vertici dell'acciaieria exdi Taranto, Lorisdi, commenta con Fanpage.it: "Non si è parlato di chi comprerà l'azienda. Contenti che gli impianti si rimettano in moto, mapiù soldi da parte del. La? È l'unico futuro possibile".

