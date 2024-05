Io e la politica

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ero piccolo scolaro di Santa’Agnese, scuola elememtare, ma anche di vita, c’era da fare a botte ogni mattina, qando i putiniani di allora, iniziarono a sparare cannonate con i carri armati, contro le barricate degli ungheresi a Budapest, quando il mi’ babbo mi portò ad un comizio in Piazza San Francesco di Amintore. No, non era un democratico cristiano, sì cristiano di fede religiosa , ma non dello scudo crociato, un liberale, si conoscevano da vecchia data, erano tornati l’8 settembre da Livorno insieme, Fanfani rietrava dalla Sardegna. La piazza era piena zeppa, io ascoltavo la voce e non capivo niente, però mi interessavo al modulazione del tono, prima quasi impercettibile con degli sbalzi imorovvisi per poi concludere come una rappresentazione di fuochi d’artificio. Qualche anno dopo mi recavo ad ascoltare Paietta in Sant’Agostino, erano tutti eccezionali, Ingrao, Almirante, vidi ...