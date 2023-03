Belve | Selvaggia Lucarelli punge la Fagnani

(Di venerdì 24 marzo 2023) La giornalista ha detto la sua sulla stagione appena conclusa del programma di Rai Due e non ha risparmiato la collega da numerose stoccate: "Di feroce c'è soprattutto l'ambizione di chi lo conduce"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Selvaggia Lucarelli: “Belve? Di feroce c’è solo l’ambizione della conduttrice” - Lupo1960 : TUTTA INVIDIA @francescafagnan è bravissima!! Belve, Selvaggia Lucarelli azzanna Francesca Fagnani: il sospetto sul… - tempoweb : Selvaggia #Lucarelli azzanna la 'Belva' #Fagnani: il sospetto sulla #Rai #23marzo #iltempoquotidiano #belve #tv… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli contro la Fagnani e Belve: 'Di feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce' - romibdc : Secondo me a Selvaggia Lucarelli non piace troppo Belve perché vorrebbe condurlo lei. -

Il caso tv degli ultimi tempi è senza dubbio, il programma di interviste senza filtri condotto da Francesca Fagnani su Rai2.Lucarelli, che già in passato aveva criticato duramente la trasmissione, ha dedicato a Fagnani una ...Lucarelli contro Francesca FagnaniLucarelli boccia Francesca Fagnani e la trasmissione '' . Nel suo podcast la giornalista del Fatto Quotidiano ha ammesso che 'a ...Ha aspettato che il programma finisse, per "vedere dove andava a parare", poi il graffio al'ha fatto lei.Lucarelli ha voluto guardare tutta la serie del programma di Francesca Fagnani, che ha chiuso la sua serie martedì con il record di ascolti, per farne un commento a ...

Belve, Selvaggia Lucarelli azzanna Francesca Fagnani: il sospetto sulla Rai Il Tempo

La zampata finale a Belve l'ha data Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le stelle ha atteso che il programma di Francesca Fagnani arrivasse a conclusione per criticare il progetto e, a ...Belve, risultato clamoroso: Francesca Fagnani pronta per il bis L'ultima puntata della trasmissione di Rai 2 ha registrato una media del 7,3% di share, confermando il trend in… Leggi ...